В Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломата

В Шевченковском районе Киева полицейские задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломата.

Сейчас ей сообщили о подозрении. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился иностранный дипломат и сообщил, что у него неизвестные похитили кошелек с деньгами. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним, а потом украла кошелек, в котором были 450 евро и 4 тысячи гривен.

После просмотра записей с видеокамер системы «Безопасный город» злоумышленницу - уроженку Закарпатской области, 2000 года рождения - задержано.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.