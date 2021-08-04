За сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая ковида

Госпитализированы 572 человека.

За сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая ковида
Фото: Київрада

За минувшие сутки, 3 августа, в Украине зафиксировано 984 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 59 детей, и 48 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 572 человека. 43 пациента умерли от осложнений. Выздоровели - 570 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 22 533 человека, методом ИФА - 8 064 человека, экспресс-тестами - 16 845 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 255 345 человек, выздоровели - 2 188 273. От осложнений заболевания умерли 53 024 человека.

Всего было сделано 11 446 663 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, с 5 августа изменяются связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда. Тем, кто въезжает в Украину без свидетельства о вакцинации, придется идти на самоизоляцию.

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