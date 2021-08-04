В Киеве вспыхнул пожар на складе, огонь охватил 1 200 кв. м

Тушение пожара осложняется отсутствием поблизости противопожарных гидрантов.

На ул. Куреневская, 21 в Оболонском районе столицы произошел пожар.

Сообщение об этом спасатели получили 4 августа в 12:43, информирует ГУ ГСЧС в Киеве.

"По прибытии было установлено, что пожар возник в 1-этажном недействующем складском здании размером 45х12 м", - сказано в сообщении.

В 14:23 пожарные локализовали возгорание на площади 1 200 кв.м, в настоящее время идет ликвидация пожара. Как отмечается, тушение пожара осложняется отсутствием поблизости противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиск водоисточников. Кроме того, осуществляется постоянный подвоз воды. Для тушения пожара привлечены 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Как сообщали, 1 августа крупный пожар произошел на складах АТБ под Одессой.

29 июля горели склады на территории Ужгородского механического завода.

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