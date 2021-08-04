Житель Херсона заплатит 5 000 гривен моральной компенсации соседке, которой во время ссоры он показал ягодицы

Житель Херсона заплатит 5 тыс. гривен моральной компенсации своей соседке, которой он во время ссоры показал обнаженные ягодицы.

Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на приговор Белозерского районного суда Херсонской области от 2 августа.

Инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина поссорился с соседкой, так как у него со двора исчезла утка. На суде он пояснил, что был очень расстроен и заподозрил, что птицу могла украсть его соседка.

Соседи ссорились в течение всего дня. За это время женщина дважды вызывала полицию. Правоохранители проводили с ними беседу, однако это не разрешило конфликта - соседи продолжали ругаться и оскорблять друг друга.

"В дальнейшем ЛИЦО_1 продолжал унижать, грубо, неприлично выражался грубой (нецензурной) бранью в ее адрес. Затем он публично обнажился и продемонстрировал ей свои ягодицы. Это слышали и видели ее дети, муж и соседи. Все эти действия продолжались долгое время, примерно с 11.00 до 22.00 часов. Полиция приезжала на вызовы дважды, проводила беседы с ЛИЦОМ_1, но он не останавливался и продолжал. Согласно протокола предъявления лица для опознания по фотоснимкам от 14.04.2021 года, потерпевшая ЛИЦО_2 на предъявленных снимках узнала обвиняемого, как человека, который совершал хулиганские действия 09.04.2021 года", - говорится в решении суда.

Отмечается, что потерпевшая подала в суд гражданский иск, который мотивировала тем, что ее нравственному здоровью "был нанесен значительный ущерб, поскольку ее жизнь была перенасыщена негативными эмоциями, психическими переживаниями; имело место унижение человеческой чести и достоинства".

Женщина требовала 25 тыс. гривен возмещения, однако суд уменьшил сумму до 5 тыс. гривен. Мужчине также назначили ограничение свободы на два года, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.