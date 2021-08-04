В больнице умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"

Пострадавшими в результате взрыва были 10 шахтеров.

В больнице умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"

В Донецкой области умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте шахтоуправления "Покровское".

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

"В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва на шахтоуправлении "Покровское", - написал Волынец на странице в Facebook.

Он отметил, что шахтерский труд остается одним из самых опасных.

Напомним, 31 июля около 5:00 в северном полевом конвейерном штреке ШУ "Покровское" на горизонте 815 м произошел взрыв. С травмами и ожогами различной степени сложности 10 горняков были направлены в медицинские учреждения Покровска и Краматорска.

Один из пострадавших умер 31 июля. Вчера стало известно о смерти второго пострадавшего в результате взрыва на шахте.

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