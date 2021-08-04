В Конотопе вор во избежание ответственности сжег свой дом и притворялся женщиной

Мужчину все равно задержала полиция.

В Конотопе вор во избежание ответственности сжег свой дом и притворялся женщиной
Фото: su.npu.gov.ua

Полиция Конотопа разоблачила 23-летнего местного жителя, причастного к ряду краж: похищение велосипеда, а также кражи из продуктовых магазинов, супермаркетов и даже из благотворительных ящиков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В полицию обратился 27-летний житель Конотопа, который рассказал, что, находясь на работе, он заметил, как неизвестный мужчина на велосипеде подъехал к его велосипеду, пересел на него и уехал. Вместо этого оставил свой старенький велосипед. Увидев это, мужчина с другом бросились догонять вора, и тот бросил угнанный транспорт и убежал.

После этого пострадавший обратился в полицию, чтобы установить и разыскать злоумышленника. Правоохранители установили его личность и вскоре - задержали.

"Поняв, что правоохранители заинтересовались им, злоумышленник начал прибегать к методам конспирации. Он умышленно поджег свой дом, а затем через своих знакомых распустил слухи о том, что поехал на заработки и постоянное проживание в другой регион из-за потери жилья. Тем самым мужчина рассчитывал избежать ответственности за совершенные правонарушения. Он по нескольку раз в день начал менять свою одежду, обувь, головные уборы и надевать медицинские маски. В некоторых случаях - даже переодевался в женскую одежду", - рассказали в полиции.

Сейчас открыты уголовные производства по ст. 186 «грабеж» и ст. 185 «кража» Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Напомним, с 1 января изменился максимальный размер мелкой кражи - до 227 гривен.

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