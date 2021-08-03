Бывший жених Дженнифер Лопес закрутил роман с молодой блондинкой

Бывший жених Дженнифер Лопес недолго горевал после расставания с артисткой и нашел утешение в объятиях 35-летней блондинки Мелани Колинз, которая работает спортивным репортером. Пара вместе проводит время и уже неоднократно была замечена папарацци.

Недавно Алекса и Мелани засекли объективы во время свидания на Ибице. Экс-бойфренд Джей Ло выглядит счастливым с новой пассией, которая на 17 лет младше Лопес.

На фото пара одета в черные спортивные костюмы. Мелани спрятала свои белые волосы под кепку, а глаза прикрыла темными очками. На ней одет черный спортивный топ и черные лосины. Из аксессуаров на руке у нее виднеется золотой браслет. В руках у нее бутылка с водой и мобильный телефон. Алекс Родригес идет рядом со своей избранницей. На лице у него солнцезащитные очки. Алекс не держит свою новую девушку за руку, что также заметно.

Сам Алекс Родригес свои новые отношения не комментирует. Пока не известно, короткая ли это интрижка, либо серьезный роман. СМИ уже приписывают известному бейсболисту свадьбу с блондинкой-репортером, но об этом говорить еще рано. Они давно дружат с Мелани, поэтому не исключено, что Родригес до сих пор холостяк.

Пока Дженнифер Лопес вместе с Беном Аффлеком продолжают праздновать ее 52-летие, Алекс Родригес с друзьями и Мелани Колинз отмечает свой 46-й день рождения на Ибице.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком.