Бывший жених Дженнифер Лопес закрутил роман с молодой блондинкой

Бывший жених Дженнифер Лопес недолго горевал после расставания с артисткой и нашел утешение в объятиях 35-летней блондинки Мелани Колинз, которая работает спортивным репортером. Пара вместе проводит время и уже неоднократно была замечена папарацци.

Бывший жених Дженнифер Лопес закрутил роман с молодой блондинкой

Недавно Алекса и Мелани засекли объективы во время свидания на Ибице. Экс-бойфренд Джей Ло выглядит счастливым с новой пассией, которая на 17 лет младше Лопес.

Бывший жених Дженнифер Лопес закрутил роман с молодой блондинкой

На фото пара одета в черные спортивные костюмы. Мелани спрятала свои белые волосы под кепку, а глаза прикрыла темными очками. На ней одет черный спортивный топ и черные лосины. Из аксессуаров на руке у нее виднеется золотой браслет. В руках у нее бутылка с водой и мобильный телефон. Алекс Родригес идет рядом со своей избранницей. На лице у него солнцезащитные очки. Алекс не держит свою новую девушку за руку, что также заметно.

Бывший жених Дженнифер Лопес закрутил роман с молодой блондинкой

Сам Алекс Родригес свои новые отношения не комментирует. Пока не известно, короткая ли это интрижка, либо серьезный роман. СМИ уже приписывают известному бейсболисту свадьбу с блондинкой-репортером, но об этом говорить еще рано. Они давно дружат с Мелани, поэтому не исключено, что Родригес до сих пор холостяк.

Пока Дженнифер Лопес вместе с Беном Аффлеком продолжают праздновать ее 52-летие, Алекс Родригес с друзьями и Мелани Колинз отмечает свой 46-й день рождения на Ибице.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
Пассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масокПассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масок
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Блок рекламы


Похожие новости
Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном АффлекомДженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком
Дети Дженнифер Лопес: как близнецы относятся к переезду в другой городДети Дженнифер Лопес: как близнецы относятся к переезду в другой город
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не будут жить вместеДженнифер Лопес и Бен Аффлек не будут жить вместе
Подопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцомПодопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцом
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацциДженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци
Святослав Вакарчук рассказал о романе с молодой певицейСвятослав Вакарчук рассказал о романе с молодой певицей
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детейДженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детей
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на свидание накануне Дня независимостиДженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на свидание накануне Дня независимости
Бен Аффлек переедет в роскошный особняк Дженнифер ЛопесБен Аффлек переедет в роскошный особняк Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци на свиданииДженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци на свидании
Последние новости
Подгружаем последние новости