В Одессе мужчину застрелили во дворе многоэтажки

Пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице.

Фото: Полиция Одесской области
В Одессе во дворе многоэтажки на улице Малиновского неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся на авто Mercedes серебряного цвета. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице, сообщили в пресс-службе полиции области.

Его личность установлена, но не раскрывается.

"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовую квалификацию. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена", - отметили правоохранители.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или лицо, его совершившее, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по спецлинии «102».

Напомним, что в Киеве 17 июля на улице Уманской произошла стрельба. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение ноги.

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