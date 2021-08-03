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2021-08-03
В Одессе мужчину застрелили во дворе многоэтажки
Пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице.
Фото: Полиция Одесской области
Его личность установлена, но не раскрывается.
"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовую квалификацию. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена", - отметили правоохранители.
Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или лицо, его совершившее, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по спецлинии «102».
Напомним, что в Киеве 17 июля на улице Уманской произошла стрельба. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение ноги.