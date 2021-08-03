С 5 августа тем, кто въезжает в Украину без свидетельства о вакцинации, придется идти на самоизоляцию

Это касается и граждан Украины и иностранцев.

С 5 августа тем, кто въезжает в Украину без свидетельства о вакцинации, придется идти на самоизоляцию
Фото: dn.gov.ua

С 5 августа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, меняются связанные с карантином правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

В частности, иностранцам и лицам без гражданства, кроме определенных категорий, как и раньше, при въезде в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирование на COVID-19, которые осуществлены не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

В то же время решением правительства определено, что лица, пересекающие государственную границу на въезд, подлежат самоизоляции. Это касается и граждан Украины и иностранцев.

Среди исключений под самоизоляцию при пересечении границы не подпадают следующие категории: лица, не достигшие 18 лет; граждане Украины, которые выехали за границу к 4 августа 2021 года; члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудников международных организаций; работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, военнослужащие и тому подобное.

Пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без установленного и активированного мобильного приложения "Дома" запрещается. В случае невозможности установки приложения или отказа от его установки пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении госграницы.

Также самоизоляция предусмотрена и для граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий.

С полным перечнем категорий лиц, кто не подпадает под самоизоляцию, можно ознакомиться на сайте ГПСУ.

"Самоизоляция, обсервация лица в связи с пересечением государственной границы не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы. Эта норма не касается лиц, прибывших из РоSSии, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней", - отметили пограничники.

Для лиц, прибывших из ВОТ в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и из г. Севастополя, самоизоляция, обсервациям не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения контрольных пунктов въезда на ВОТ в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя и выезда из них.

Срок самоизоляции составляет 10 дней. Для граждан, которые прибыли из РоSSии, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней, срок самоизоляции составляет 14 дней.

Напомним, ранее на границе с Польшей задержали пятерых украинский с фальшивыми сертификатами о прививке против ковида.

В начале июля в приложении "Дия" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных. Также Минцифры планирует запустить сертификаты ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел.

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