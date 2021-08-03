В Киеве сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
По сравнению с неделей ранее, количество заболевших возросло на 5%.
В Киеве на 30-ю неделю текущего года зарегистрировали 4861 больного гриппом и ОРВИ, в том числе и коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 5%, сообщили в пресс-служба КГГА.
"Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 78,1%. Сейчас показатель заболеваемости - 164,1. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей за счет взрослого и детского населения. Так, заболели 2,634 тыс. детей (рост на 8,3%), взрослых - 2,227 тыс. человек (рост на 1,1%)", - говорится в заявлении.
Дети составляют 54,2% от инфицированных.
За неделю госпитализировали 286 человек, в том числе 121 ребенка.
Напомним, что за минувшие сутки именно в Киеве обнаружили наибольшее количество заболевших ковидом - 198 человек. В целом по стране подтвердили более 800 новых инфицированных.