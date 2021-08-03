В Первомайске во время бури сорвало крышу суда

Фото: pm.mk.court.gov.ua

В городе Первомайск Николаевской области во время бури в понедельник, 2 августа, сорвало крышу местного суда. В связи с этим учреждение перешло на особый режим работы.

На сайте Первомайского районного суда сообщается, что в результате непогоды было разрушено около половины кровли крыши, затопило часть кабинетов второго этажа, вышли из строя компьютеры.

В связи с этим суд временно, до конца недели, прекращает прием граждан. До восстановления работы автоматизированной системы документооборота суда не будут приниматься документы и материалы, посетителей просят отправлять их по почте.

Участникам заседаний будут рекомендовать не приходить в суд, если только слушания не предусматривают обязательного присутствия.

Напомним, что во время бури во Львове 1 августа погибли парень и девушка, которые пришли на свидание в один из местных парков.