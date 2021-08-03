Шесть львовских полицейских получили по 8 лет за смерть 22-летнего юношы, который проглотил пакетик с наркотиками

Инцидент произошел 2,5 года назад во время полицейского рейда в игорном заведении.

Галицкий районный суд Львова во вторник, 3 августа, объявил приговор шести львовским патрульным из-за смерти 22-летнего львовянина Владимира Клима, который умер 2,5 года назад во время полицейского рейда в игорном заведении.

ZAXID.NET пишет, что суд признал полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Александра Демчина, Назария Андрушкива, Станислава Гетьмана, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновського виновными в превышении служебных полномочий совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 3 ст. 265 УК).

Всем шестерым полицейским присудили реальные сроки в тюрьме - восемь лет лишения свободы. Также всех обвиняемых лишено специальных званий «лейтенант полиции» и запрещено занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

Суд, в частности, пояснил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели на него пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.

Приговор может быть обжалован.

Трагический инцидент произошел 9 февраля 2018 года во время отработки патрульными игорного заведения на ул. Кулиша в центре Львова. Патрульные осуществляли поверхностный осмотр посетителей заведения на запрещенные предметы. Когда в кармане одного из клиентов заведения - 22-летний львовянин Владимира Клима - патрульные нащупали какой-то сверток, парень резко развернулся, оказал сопротивление и попытался убежать. Во время задержания полицейскими парень проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками.

Полицейские пытались заставить парня выплюнуть пакет, однако он потерял сознание. Юношу вывели на улицу, где ему оказывали домедицинскую помощь, но спасли парня не удалось. Медики скорой, которую вызвали инспекторы, констатировали смерть. Экспертиза подтвердила, что Владимир Клим проглотил полиэтиленовый пакет с двумя граммами марихуаны. Синтетический полимер полностью перекрыл дыхательные пути и парень умер от асфикции.