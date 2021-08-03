Катя Осадчая в белоснежном купальнике похвасталась стройной фигурой

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном отлично провели время на отдыхе в Турции. Звездная семья смогла выделить время на путешествии, чтобы полностью абстрагироваться от работы. Успешная ведущая, которая ранее пыталась скрывать свою беременность, очень часто радовала поклонников снимками в купальниках.

Вернувшись домой, звезда продолжает вспоминать, как же хорошо было в отпуске, как она нежилась у бассейна, купалась в море, проводила время с любимым мужем и сыном. В личном аккаунте в Инстаграм Катя Осадчая опубликовала новое фото.

"Лето мчится с безумной скорость, но этим летом время ощущается иначе, так как каждый день приближаемся к знакомству с новым человеком. Ps новый навык в позировании, стать так, чтобы просматривалась талия", — отметила в публикации звезда.

В кадре несменная ведущая программы "Светская жизнь" предстала в кадре на фоне пляжа и моря, позируя в сдельном белоснежном купальнике. Образ Катя Осадчая завершила соломенной шляпой, трендовым в 2021 году ожерельем и солнцезащитными очками.

Фигуре звезды можно только позавидовать. У нее стройные ноги без целлюлита, узкая талия, пышная грудь, учитывая, что она находится на последних месяцах беременности. Поклонники не перестают восхищаться, насколько замечательно выглядит артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, беременная Катя Осадчая показала, как спасается от жары на отдыхе в Турции.