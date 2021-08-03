Наталья Могилевская провела безалкогольный день рождения

Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала день рождения. Известной украинской артистке исполнилось 46 лет. Звезда рассказала, как она отметила праздник, и как смогла отказаться в этот день от алкоголя.

Наталья Могилевская показала, как отпраздновала 46-летие

Успешная певица получила огромное количество поздравлений не только от своих многочисленных поклонников. Ее публично поздравили многие артисты, включая Олю Полякову, Ирину Билык, Павла Зиброва и других.

В Инстаграм-сториз Наталья Могилевская показала, как она отмечала день рождения. Она арендовала лодочку, где приятно провела время с родными и близкими ей людьми. В кадре исполнительница появилась в белом купальнике и длинной разноцветной накидке, а ее образ завершили распущенные подкрученные волосы, яркие украшения и солнцезащитные очки.

Наталья Могилевская показала, как отпраздновала 46-летие

Артистка последнее время активно следит за своим питанием и старается поддерживать себя в форме. На ее дне рождения не было алкоголя. В ролике артистка показала, что вместо этого она ела много ягод и фруктов.

Наталья Могилевская показала, как отпраздновала 46-летие

"Дорогие мои! Спасибо вам за поздравления, спасибо за подарки. Мне очень приятно! В кругу теплых и любимых друзей, в этом году мне так приятно, нежно и спокойно встречать мне мой день рождения. Люблю вас и до новых встреч! В новом году", — отметила певица.

Напомним, Наталья Могилевская в бикини и без макияжа вызвала бурю эмоций у публики.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
Пассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масокПассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масок
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Блок рекламы


Похожие новости
На Кировоградщине будут судить полицейского, который выдавал себя за сотрудника СБУ и "выманил" у женщины деньгиНа Кировоградщине будут судить полицейского, который выдавал себя за сотрудника СБУ и "выманил" у женщины деньги
В Киеве полиция провела спецоперацию из-за нападения на мужчинуВ Киеве полиция провела спецоперацию из-за нападения на мужчину
В Киеве пройдет фестиваль "День белорусского искусства"В Киеве пройдет фестиваль "День белорусского искусства"
В Киеве разоблачили майора полиции, который требовал деньги за "крышевание" салона красотыВ Киеве разоблачили майора полиции, который требовал деньги за "крышевание" салона красоты
В Киеве грабители вынесли из офиса сейфы с деньгамиВ Киеве грабители вынесли из офиса сейфы с деньгами
Киевляне празднуют сегодня День городаКиевляне празднуют сегодня День города
Сотрудница Киевского СИЗО за деньги передавала заключенным алкоголь и мобильные телефоныСотрудница Киевского СИЗО за деньги передавала заключенным алкоголь и мобильные телефоны
Настя Каменских отметила день рождения в мексиканском стилеНастя Каменских отметила день рождения в мексиканском стиле
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рожденияКейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рождения
Наталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу ДнепраНаталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу Днепра
Последние новости
Подгружаем последние новости