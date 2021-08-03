Наталья Могилевская провела безалкогольный день рождения

Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала день рождения. Известной украинской артистке исполнилось 46 лет. Звезда рассказала, как она отметила праздник, и как смогла отказаться в этот день от алкоголя.

Успешная певица получила огромное количество поздравлений не только от своих многочисленных поклонников. Ее публично поздравили многие артисты, включая Олю Полякову, Ирину Билык, Павла Зиброва и других.

В Инстаграм-сториз Наталья Могилевская показала, как она отмечала день рождения. Она арендовала лодочку, где приятно провела время с родными и близкими ей людьми. В кадре исполнительница появилась в белом купальнике и длинной разноцветной накидке, а ее образ завершили распущенные подкрученные волосы, яркие украшения и солнцезащитные очки.

Артистка последнее время активно следит за своим питанием и старается поддерживать себя в форме. На ее дне рождения не было алкоголя. В ролике артистка показала, что вместо этого она ела много ягод и фруктов.

"Дорогие мои! Спасибо вам за поздравления, спасибо за подарки. Мне очень приятно! В кругу теплых и любимых друзей, в этом году мне так приятно, нежно и спокойно встречать мне мой день рождения. Люблю вас и до новых встреч! В новом году", — отметила певица.

Напомним, Наталья Могилевская в бикини и без макияжа вызвала бурю эмоций у публики.