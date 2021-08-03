В Запорожье горел многоквартирный дом, в котором ремонтировали крышу

Жертв и пострадавших среди жителей дома нет.

Около 22:00 2 августа в многоэтажном доме на улице Сержанта Медведева Днепровского района Запорожья вспыхнул пожар.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша и перекрытия четырехэтажного жилого дома на общей площади 450 кв.м, информирует пресс-центр ГУ ГСЧС в Запорожской области.

До приезда подразделений ГСЧС жители самостоятельно покинули свои квартиры.

По данным спасателей, сложность тушения заключалась в том, что огонь быстро распространялся, потому что крыша находилась в стадии ремонта, и накануне там заготовили в большом количестве строительные материалы, в том числе и легковоспламеняющиеся.

"Тушение пожара происходило в двух направлениях: первое - ликвидация возгорания на крыше, куда были привлечены 7 пожарных стволов, из них 2 лафетные; второе - защита квартир на четвертом этаже, куда были привлечены 4 пожарные стволы. Благодаря правильно выбранному решению по поводу направлений удалось не допустить распространения пламени на жилые помещения и максимально минимизировать последствия пожара. Ни одна квартира не пострадала от огня", - говорится в сообщении.

От ГУ ГСЧС привлекли 60 человек личного состава и 15 единиц основной и специальной техники.

В 23:35 пожарные локализовали пожар, а в 23:55 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного загорания.

Жертв и пострадавших среди жителей дома нет.

В сопровождении сотрудников ГСЧС и полиции жителям дали доступ в помещения, где они смогли собрать необходимые вещи в своих квартирах. Жителей временно разместили в общежитии педагогического колледжа.

В настоящее время правоохранители охраняют место пожара.

Предварительно установлено, что днем 2 августа предприятие-подрядчик проводило ремонтные работы крыши этого дома, сообщают в областной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось, вечером 30 июля в Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии медуниверситета. Спасатели эвакуировали 88 студентов.