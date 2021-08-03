MamaRika впервые стала мамой

MamaRika и ее супруг Сергей Середа 2 августа стали родителями. На свет появился здоровый малыш, который стал первым ребенком звездной пары.

MamaRika родила сына и показала первое фото с новорожденным

Счастливые новости новоиспеченные родители сообщили в своих личных аккаунтах в Инстаграм. "Теперь мы официально самые счастливые", — отметила известная украинская певица. А счастливый отец написал: "Спасибо за сына".

На фото, которым поделилась MamaRika в личном микроблоге, можно увидеть ее, лежащую на больничной кровати и держащую новорожденного мальчика, а рядом ее супруга.

"Как вы поняли нас уже трое под одеялом. Невероятно счастливые, это самый счастливый день нашей жизни. Все детали позже. Хочу сказать всем спасибо за поздравления, их просто нереально много. Потом обязательно всем скажу персональное "Спасибо". А сейчас нам нужно время, чтобы обновить силы и прям наслаждаться каждой секундой, потому что у нас такой пацан крутой получился", — отметила MamaRika в ролике в Инстаграм-сториз.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Напомним, MamaRika призналась, сколько весит за несколько дней до родов.


Анастасия Березовская, Тудей

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