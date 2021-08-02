В Киеве поймали банду, которая совершала нападения на иностранцев

Участники группы, действуя на территории 3-х развлекательных заведений в Киеве, совершали нападения на иностранцев и силой отбирали деньги и ценности.

Столичные правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев на территории Киева .

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что группа лиц, действуя на территории 3-х развлекательных заведений, расположенных в центре столицы, совершала нападения на иностранцев и силой отбирала деньги и ценности. По предварительной информации, участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.

"Проанализировав фабулы этих заявлений, прокуроры установили, что почти все они касались нападений на иностранцев, которые отдыхали в одних и тех же развлекательных заведениях в центре столицы. Характер и обстоятельства совершения преступлений указывали на то, что они совершаются одной группой и по одному и тому же сценарию", - сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

Иностранцам, которые отдыхали в учреждениях, предоставлялись чеки для оплаты с перечнем заказов и их стоимости, которые в 5-10 раз превышали реальную сумму заказа. Когда иностранцы отказывались оплачивать завышенные счета, их приглашали в комнату администратора для выяснения обстоятельств. Там, применяя физическое насилие и психологическое давление, их заставляли оплачивать счета, а в случае отказа - силой отбирали средства, мобильные телефоны и другие ценности.

В ночь на 01 августа причастные к этим нападениям были задержаны "на горячем".

Фото: Киевская городская прокуратура

В ходе спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ , гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Также злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти учреждения.

В настоящее время 10 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины. В том числе сообщено о подозрении сотруднику патрульной полиции, в преступной схеме выполнявшему роль водителя. Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.