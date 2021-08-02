В польском городе подожгли санстанцию и пункт вакцинации

Это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше.

В польском городе подожгли санстанцию и пункт вакцинации
Фото: Onet

В польском городе Замостье неизвестные в ночь на понедельник подожгли мобильный пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza.pl.

Известно, что в пункте вакцинации сгорели столы, медицинская кровать и компьютер.

В то же время в эпидемиологической станции занялась одна из подвальных комнат, где сгорели защитные костюмы.

Пострадавших в результате инцидентов не зафиксировано.

Кто совершил поджог, пока не известно. Полиция пытается установить личности и привлечь их к ответственности.

Правоохранители назвали поджоги "чрезвычайно шокирующими" и сообщили, что в пунктах вакцинации отныне будет круглосуточная охрана.

В СМИ напоминают, что это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше. Так, в городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки.

По информации польского Минздрава, темпы вакцинации в стране резко снизились и остаются относительно низкими в южных и восточных регионах. Многие пункты вакцинации закрываются из-за низкого спроса.

Указано, что почти 50% населения полностью вакцинированы. И соцопросы показывают, что до четверти поляков или против прививок, либо не решаются их сделать.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
На химзаводе в Германии произошел взрывНа химзаводе в Германии произошел взрыв
В Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метроВ Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метро
Пассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масокПассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масок
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на базе ТРЦ откроется еще один центр массовой вакцинацииВ Киеве на базе ТРЦ откроется еще один центр массовой вакцинации
Из-за непогоды обесточены более 350 населенных пунктов в 13 областяхИз-за непогоды обесточены более 350 населенных пунктов в 13 областях
Минздрав обнародовал рекомендации по вакцинации от ковида детей от 12 летМинздрав обнародовал рекомендации по вакцинации от ковида детей от 12 лет
В Ужгороде горят склады механического заводаВ Ужгороде горят склады механического завода
Мощный взрыв прогремел в городе Газа, есть жертвыМощный взрыв прогремел в городе Газа, есть жертвы
С начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививокС начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививок
В Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктовВ Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктов
Из-за непогоды без света остались почти 170 населенных пунктов в трех областяхИз-за непогоды без света остались почти 170 населенных пунктов в трех областях
На Березняках в Киеве неизвестные подожгли шины, которые должны были утилизировать еще в апрелеНа Березняках в Киеве неизвестные подожгли шины, которые должны были утилизировать еще в апреле
Полиция назвала причину стрельбы около горсовета в ВышгородеПолиция назвала причину стрельбы около горсовета в Вышгороде
Последние новости
Подгружаем последние новости