За сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели в том числе 11 детей и один медработник.

Об этом сообщает Министество здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 385 человек; летальных случаев - 4; выздоровели - 176 человек. Протестированы: методом ПЦР - 8 854 человека, методом ИФА - 1 776 человек, экспресс-тестами - 6 417 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 253 534 человека; выздоровели - 2 187 170. От осложнений умерли 52 955 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Напомним, по субботу, 31 июля, в Украине было зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавируса.