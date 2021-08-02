Сотрудник УГО жестоко избил танцора Дорофеевой

Сотрудник Управления государственной охраны жестоко избил танцора из команды певицы Надежды Дорофеевой.

Об этом сообщили артистка в фейсбуке и пресс-служба УГО.

"Сегодня ночью это животное... побило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жени сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому... есть фото, есть свидетели, заявление уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся. И найти человека, который на него напал", - написала Дорофеева в воскресенье.

Мужчину быстро опознали, найдя его аккаунты в социальных сетях. Выяснилось, что он может быть связан с Управлением государственной охраны.

За несколько часов УГО официально подтвердило эту информацию.

"1 августа 2021 года в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения: танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA" бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранено от исполнения служебных обязанностей. Управление государственной охраны Украины предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования. Кроме того, Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгению", - говорится в сообщении управления.