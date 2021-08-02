Во Львове из-за падения дерева в парке погибли мужчина и женщина

Во время урагана они сидели на скамейке в Стрыйском парке.

Во Львове из-за падения дерева в парке погибли мужчина и женщина
Архівне фото
Фото: dsns.gov.ua

Во Львове во время урагана из-за падения дерева в парке погибли два человека.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

"По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют. Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших. Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка в момент падения дерева сидели на скамейке", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают все службы.

"Предварительно известно, что на людей упали две огромные ветви, которые обвалились во время урагана. Одна ветвь упала с 10 метров, другая примерно с 14 метров в сторону скамейки, задев осветительную опору, которая в свою очередь также сломалась и упала на молодых людей. Парень и девушка погибли сразу. Шанса выжить после падения дерева у них не было. Помощи уже оказывать некому было", - рассказал корреспондент "Варта-1" с места события.

Также известно, что парень был студентом первого курса Львовской военной академии.

Напомним, 30 июля из-за непогоды были обесточены более 350 населенных пунктов в 13 областях.

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