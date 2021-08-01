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2021-08-01
Под Одессой тушат пожар на складах супермаркета
Пожар на площади 10 тысяч кв. м локализован.
Фото: ГСЧС
В Одесской области локализовали пожар складского здания на площади почти 10 000 кв. м.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Пожар начался в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в с. Дачное Одесского района - на 452 км автодороги "Киев-Одесса".
Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГСЧС
К тушению пламени были привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.
Как пишет dumskaya.net, пожар произошел в складском комплексе, принадлежащем сети супермаркетов АТБ. Его площадь - 37,8 тыс. кв. м.
По предварительной информации, пожар начался из внешнего блока системы кондиционирования. Сгорели продукты внутри склада.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Напомним, 29 июля горели склады на территории Ужгородского механического завода.