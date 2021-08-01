В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим
За совершенное ему грозит до семи лет тюремного заключения.
В Оболонском районе Киева мужчина стрелял из окна в прохожих. Об этом сообщили в столичной полиции.
"Вчера во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина выстрелил из окна в прохожих. Менее, чем через час правоохранители установили местонахождение злоумышленника, поэтому туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Задержанный - ранее не судимый уроженец Донецкой области, 1998 года рождения. В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель.
По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. За совершенное ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Напомним, в июле в Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение ноги.