В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим

За совершенное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

В Оболонском районе Киева мужчина стрелял из окна в прохожих. Об этом сообщили в столичной полиции.

"Вчера во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина выстрелил из окна в прохожих. Менее, чем через час правоохранители установили местонахождение злоумышленника, поэтому туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Задержанный - ранее не судимый уроженец Донецкой области, 1998 года рождения. В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. За совершенное ему грозит до семи лет тюремного заключения.