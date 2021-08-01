Киевлянина засыпало землей во время копания колодца

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

На ул. Садовой в Дарницком районе Киева произошел обвал грунта на территории частной усадьбы, под которым оказалась человек.

Об этом сообщили киевские спасатели.

Спасатели выяснили, что во время копания колодца мужчину засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.

"Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Бойцы подняли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

На месте происшествия было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел обвал грунта на берегу моря.

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