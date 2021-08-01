Тина Кароль вместе с 12-летним сыном отправилась в необычное путешествие по Исландии

Тина Кароль вместе со своим 12-летним сыном Вениамином путешествует по одной из любимых стран - магической Исландии. На своей странице в Instagram звезда делится с поклонниками видами на живописные водопады и гейзеры, позируя на их фоне без макияжа.

Сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании и проводит с ней только свои каникулы. Мама с сыном много путешествуют, и в Исландии они уже во второй раз. В этой поездке они посетили не только архитектурные памятники, но также увидели вулкан.

На всех фото звезда позирует без капли макияжа, с растрепанными ветром волосами и счастливой улыбкой. Погода в Исландии не летняя, поэтому Тина с сыном одеты в теплые куртки.

Во время путешествия они поучаствовали в необычной забаве и метали топоры в специальную мишень. В фан-аккаунте Тина Кароль появилось видео этого развлечения, которое похоже на дартс, только вместо металлических дротиков - топоры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Ранее сообщалось, что кибер-шоу Тины Кароль заставило поклонников плакать от счастья.