В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"

У всех больных состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.

В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Виталий Ким
Фото: nikvesti.com

В Николаеве за минувшие сутки обнаружили четыре случая опасного штамма коронавируса "Дельта". Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один - из РоSSии.

Об этом в Facebook заявил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса "Дельта". Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один - из РоSSии. У всех состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции", - написал чиновник.

Он напомнил, что медицинское и научное сообщества настаивают на необходимости вакцинации. Это уменьшит нагрузку на медицинскую систему и позволит каждому вакцинированному или не заболеть вообще, или перенести болезнь с меньшими для здоровья рисками.

По состоянию на 28 июля в Украине лабораторно подтвердили 17 случаев дельта-штамма коронавируса.

Штамм коронавируса "Дельта" опасен тем, что распространяется так же легко, как ветрянка и корь, а его переносчиками могут быть не только не привитые, но и полностью вакцинированные люди.

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