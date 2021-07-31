Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты

В Украине – настоящий бум на туристов из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива. Не бедные жители самого нефтеносного района планеты массово ринулись в нашу страну на отдых. Особенным спросом пользуется отдых в Карпатах. Арабские туристы уже принесли тамошним отелям этим летом такую прибыль, какой у них никогда не было от отечественных отдыхающих.

В Украину массово хлынули туристы из Саудовской Аравии: нефтяные магнаты платят бешеные деньги за отдых в Карпатах

По самым скромным подсчетам, с начала нынешнего лета граждане Саудовской Аравии и других стран персидского региона уже оставили в Украине 25 миллионов долларов. А за все лето денежные поступления от них должны составить около 100 миллионов в американской валюте. Если еще в прошлом году за весь в год в Украину прибывало около 4000 туристов из СА, то уже в этом году украинскую границу в отдельные дни пересекают по 3500 гостей, обитающих по берегам Персидского залива.

Такой приплыв туристов из этого региона связывают с двумя факторами. Один из них – либерализация визового режима с Саудовской Аравией. Другой – ковидные ограничения на въезд туристов в странах Западной Европы. Украина оказалась более доступной для иностранных туристов, чем страны Евросоюза. Из-за этого туристы из жарких стран рванули к нам подышать.

"Дышать в прямом смысле этого слова, потому что летом у них легко может быть 50-60 градусов тепла. Поэтому многие стараются уехать в более прохладные страны", - пишет в своем Telegram известный украинский политолог и блогер Юрий Романенко.

В Украину массово хлынули туристы из Саудовской Аравии: нефтяные магнаты платят бешеные деньги за отдых в Карпатах

Он также рассказывает, что общался на днях с одним из владельцев дорогих гостиничных апартаментов в Карпатах. Тамошние гостиницы на 15% сейчас забиты арабами. Они, не торгуясь, готовы платить за номера вдвое выше наших туристов. Там, где наши платят за номер 3500 гривен, те выкладывают за ночь до 7000. Причем готовы платить наличными.

"Это очень интересный феномен, поскольку он показывает, как бы могла процветать Украина, если бы сделала ставку на свободы, а не на дебильное регулирование всего и вся", - пишет блогер.

В этой ситуации государство могло бы подсуетиться на уровне МИДа и помочь местному бизнесу хотя бы преференциями, а заодно деньгами в развитие инфраструктуры. Ведь взыскательных арабских туристов трудно удержать только красотой и прохладой карпатских гор. Нужна еще и развитая инфраструктура, которая заставит их приехать сюда на отдых и в следующем году, а также привезти с собой еще и парочку друзей.

Впрочем, сумеет ли Украина воспользоваться очередным шансом, неизвестно.


Марченко Любов, Тудей

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