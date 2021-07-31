В Николаевской области сегодня пропала 5-летняя девочка

Девочка ушла из кафе и пропала.

Полицейские устанавливают местонахождение 5-летней Камиллы Глинчак, которая пропала сегодня, 31 июля, в Вознесенске Николаевской области.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

Девочка ушла из кафе, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 120 см, среднего телосложения, волосы длинные темные вьющиеся, заплетенные, глаза карие.

Была одета: в белую футболку с зелеными цветами, синие шорты, желтые шлепанцы "кроксы".

"Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение ребенка или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: г. Вознесенск, ул.Киевская, 24 или по телефонам (05134) -3-31- 51, 066-912-50-27, 102", - говорится в сообщении.

Напомним, столичные полицейские более 12 часов разыскивали пятилетнего мальчика Артема, который потерялся в лесопарковой зоне Голосеевского района.