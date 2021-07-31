Грецию накрыла "историческая волна жары", температура возрастет до +46

Грецию накрыла "историческая волна жары", которая, по прогнозам метеорологов, может продолжаться до двух недель.

Об этом пишет Немецкая волна.

В последние три дня в стране регистрировали температуру до 43 градусов по Цельсию. А на выходных и на следующей неделе температура местами будет достигать 46 градусов.

Так, на острове Родос во вторник, 3 июля, прогнозируют 44 градуса по Цельсию. В городах даже ночью температура не будет падать ниже 30 градусов.

Ограни гражданской обороны Греции находятся в состоянии повышенной готовности. В лагерях для мигрантов на островах в Эгейском море установили дополнительные палатки и контейнеры с кондиционерами.

В городах открыли специальные климатизированные залы для жителей, не имеющих дома кондиционеров.

Врачи советуют всем не выходить на палящее солнце, не употреблять алкоголь, чаще принимать душ и надевать светлую хлопчатобумажную одежду.

Напомним, ученые предупреждают, что глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.