Грецию накрыла "историческая волна жары", температура возрастет до +46

Органы гражданской обороны Греции находятся в состоянии повышенной готовности.

Грецию накрыла "историческая волна жары", температура возрастет до +46
Фото: ЕРА/UPG

Грецию накрыла "историческая волна жары", которая, по прогнозам метеорологов, может продолжаться до двух недель.

Об этом пишет Немецкая волна.

В последние три дня в стране регистрировали температуру до 43 градусов по Цельсию. А на выходных и на следующей неделе температура местами будет достигать 46 градусов.

Так, на острове Родос во вторник, 3 июля, прогнозируют 44 градуса по Цельсию. В городах даже ночью температура не будет падать ниже 30 градусов.

Ограни гражданской обороны Греции находятся в состоянии повышенной готовности. В лагерях для мигрантов на островах в Эгейском море установили дополнительные палатки и контейнеры с кондиционерами.

В городах открыли специальные климатизированные залы для жителей, не имеющих дома кондиционеров.

Врачи советуют всем не выходить на палящее солнце, не употреблять алкоголь, чаще принимать душ и надевать светлую хлопчатобумажную одежду.

Напомним, ученые предупреждают, что глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.

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