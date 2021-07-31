Ковид подтвердили еще у 916 украинцев

За пятницу, 30 июля, в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Летальных случаев - 15.

Госпитализированы 486 человек, выздоровели - 510.

За сутки были протестированы методом ПЦР 20 659 человек, методом ИФА - 7 895 и экспресс-тестами - 13 992.

За все время пандемии в Украине заболели 2 252 785 человек, выздоровели - 2 186 863, летальных случаев - 52 945 и было сделано ПЦР-тестов - 11 381 585.

Напомним, штамм коронавируса дельта распространяется так же легко, как ветрянка и корь, а его переносчиками могут быть не только непривитые, но и полностью вакцинированные люди.