На Прикарпатье разоблачили банду, которая занималась вымогательством

Подозреваемые запугивали потерпевших, угрожали им насилием и физической расправой.

Полицейские Ивано-Франковской области разоблачили участников банды, которые занимались вымогательством и применяли запугивание или физическое насилие к своим жертвам.

Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции.

В ходе следствия установлено, что в преступную группу входили четверо прикарпатцев. Злоумышленники подыскивали жертв, забирали их деньги и требовали «дань». Подозреваемые запугивали потерпевших, угрожали им насилием и физической расправой.

"Обезвредить преступную деятельность удалось следователям областного управления полиции (детективам) совместно с сотрудниками УСБУ в Ивано-Франковской области, под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования задокументированы ряд вымогательств, угроза убийством и разбойное нападение, во время которого злоумышленники пытались завладеть денежными средствами и были задержаны правоохранителями в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 129, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полиция Киевщины задержала особо опасную разбойную банду "Сенсея", участники которой за четыре года совершили 20 разбойных нападений.

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