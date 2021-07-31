В Донецкой области произошел взрыв на шахте, пострадали 10 горняков

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, пострадали 10 горняков
Фото: freeradio.com.ua

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, известно о 10 пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"31 июля в 06:10 в Главное управление поступило сообщение о взрыве на шахте Шахтоуправление «Покровское», которая расположена в пгт Удачное Покровского района", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых в настоящее время госпитализировали в центральную районную больницу г. Покровск.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает военизированный горно-спасательный отряд.

Напомним, в июне на шахте в Донецкой области погиб 37-летний горняк.

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