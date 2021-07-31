В Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии медуниверситета

Спасатели эвакуировали 88 студентов.

Фото: if.dsns.gov.ua

В Ивано-Франковске на улице Троллейбусная возник пожар в жилой комнате на пятом этаже девятиэтажного здания общежития.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На момент прибытия спасателей из окна 5-го этажа валил дым и было видно пламя. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Фото: if.dsns.gov.ua

Пожар был локализован в 21:47, а в 21:57 - ликвидирован.

Из задымленных помещений спасателями совместно с администрацией общежития были эвакуированы (выведены на свежий воздух) 88 человек (иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета).

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель в жилой комнате на площади 20 м.кв.

Фото: if.dsns.gov.ua

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

"К ликвидации пожара от ГУ ГСЧС области было привлечено 10 единиц техники и 39 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: if.dsns.gov.ua

Напомним, в результате пожара в общежитии одесского университета пострадал студент.

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