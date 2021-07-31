В Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии медуниверситета
Спасатели эвакуировали 88 студентов.
В Ивано-Франковске на улице Троллейбусная возник пожар в жилой комнате на пятом этаже девятиэтажного здания общежития.
Об этом сообщили в ГСЧС.
На момент прибытия спасателей из окна 5-го этажа валил дым и было видно пламя. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Пожар был локализован в 21:47, а в 21:57 - ликвидирован.
Из задымленных помещений спасателями совместно с администрацией общежития были эвакуированы (выведены на свежий воздух) 88 человек (иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета).
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель в жилой комнате на площади 20 м.кв.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
"К ликвидации пожара от ГУ ГСЧС области было привлечено 10 единиц техники и 39 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате пожара в общежитии одесского университета пострадал студент.