Пострадавшие в результате взрыва на шахте в Донецкой области в тяжелом состоянии, открыто дело

Они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Пострадавшие в результате взрыва на шахте в Донецкой области в тяжелом состоянии, открыто дело
архівне фото
Фото: epravda.com.ua

Пострадавшие в результате взрыва метана в шахте в Донецкой области находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Их с ожогами различной степени тяжести доставили в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения".

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Напомним, утром в субботу, 31 июля, произошел взрыв на шахте Шахтоуправление «Покровское», которая расположена в пгт Удачное Покровского района Донецкой области.

В результате взрыва погиб один шахтер.

На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

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