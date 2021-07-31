Тина Кароль выпустила Cyber Show

Популярная певица Тина Кароль совместно с американскими и украинскими музыкантами выпустила настоящее Cyber Show. Поклонники в необычайном восторге от новой работы исполнительницы, такого Украине еще не видела.

На своей страничке в Инстаграм Тина Кароль опубликовала пост, в котором рассказала о запуске концерта "Tina Karol Cyber Show Atlas Weekend 2021 live". Сборник можно послушать на всех стриминговых площадках.

"Включи альбом и погрузись в атмосферу самого масштабного музыкального фестиваля Восточной Европы - «Atlas Weekend 2021». Это было незабываемо! Над музыкой и аранжировками работали музыканты из США и Украины. В живом исполнении звучит новый альбом "Красиво " и любимые хиты. Заряди свой день крутым настроением! Поем и танцуем этим летом #красиво!" – призывает своих почитателей Тина Кароль.

Комментарии подписчиков профиля Кароль передают столько восторга и радости, что, похоже, Кибер шоу от Тины будет иметь грандиозный успех.

"аааа как я рада! слезки кап кап когда вы поете , все и всех слышно в этой записи ! хочу и буду любить вас всегда ! мои свои . удушливые обнимашки", "как после этого не любить ее?", "Я тоже всегда плачу когда Тина поет. Когда дети слышат что в телевизоре поет Тина говорят «Ооо мама уже плачет»", "На Ютюбе слушаю постоянно на повторе. ???", "Отдельный pleasure новая аранжировка в мнод и проигрыш от которого меня унесло в открытый космос! ? ??", "Любовь с первых нот??".

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, с кем уехала на отдых в Исландию. Певица призналась, что ее рассекретили.