В Кропивницком начали прививать от ковида в троллейбусах

В Кропивницком с 30 июля начали работу выездные мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в городских троллейбусах.

Как рассказала заместитель начальника управления городского управления здравоохранения Лариса Кудрик, прививать будут вакциной CoronaVac, передает Суспільне.

"Мы не знаем, сколько людей придет, а CoronaVac удобен тем, что во флаконе одна доза вакцины, на одного человека. Тогда, как вакциной Moderna количество желающих вакцинироваться должно быть кратно 15. Мы не можем допустить, чтобы остались остатки. Эта вакцина больше для стационарных пунктов", - пояснила чиновница.

Так, до 12:00 З0 июля будут вакцинировать жителей Завадовки и Савиновки на конечной остановке маршрута №8. С 12:00 до 15:00 - на улице Котова.

31 июля с 9:00 до 12:00 будут вакцинировать жителей Старой Балашовки возле магазина "Дельта" и жителей Кущевки на улице Водопьянова около школы №30.

Лариса Кудрик сообщила, что мобильные пункты будут работать, пока будут желающие.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются запустить вакцинацию в аптеках.