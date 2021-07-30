В море в Бердянске обнаружили инфекцию, рекомендуют не купаться

Качество воды Азовского моря значительно ухудшилось в последние недели.

В море в Бердянске обнаружили инфекцию, рекомендуют не купаться
Фото: gudpss-zp.gov.ua

В Бердянске Запорожской области в последние недели значительно ухудшилось качество воды Азовского моря. В пробах обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает областное управление Держпродспоживслужбы.

"Эта ситуация может привести к непредвиденным эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих", - говорится в сообщении.

Поэтому 29 июля начальник главного управления Держпродспоживслужбы Тимофей Вагис обратился к бердянскому городскому голове Валерию Баранову и главе Запорожской ОГА Александру Старуху о необходимости немедленно запретить водопользование и обеспечения соответствующего санитарного состояния береговой зоны пляжей "Пляж ДЗОСТ "Факел" ЧП "Курорты Приазовья" и пляжа № 3 ООО "Днепр 2000".

Также в ведомстве призвали воздержаться от купания на указанных пляжах.

Ранее из-за мощного ливня в Одессе в акваторию городских пляжей попало большое количество поверхностных вод. В городе советовали временно воздержаться от купания в море.

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