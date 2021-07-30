Ирина Билык официально развелась с мужем

Украинская поп-дива Ирина Билык удивила поклонников своим очередным заявлением. Певица изменила социальный статус, а в ее паспорте появился новый штамп.

Ирина Билык поставила новый штамп в паспорте

На своей страничке в Инстаграм популярная в Украине исполнительница Ирина Билык ответила на вопросы фанатов. Один из поклонников поинтересовался, замужем ли певица. На что Ирина Билык дала однозначный ответ: "Уже официально разведена!"

Отметим, что официально замужем Ирина Билык была всего один раз в жизни. Певица заключила законный брак с роSSийским продюсером, художником и фотографом азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова. В 2015 году пара стала родителями мальчика Табриза Ахмадова, ребенка родила суррогатная мать.

В апреле 2021 года Ирина Билык заявила, что жизнь на две страны и долгие периоды расставания стали причиной разлада в семье. Ирина и Аслан решили развестись. Теперь, судя по всему, штамп о разводе уже красуется в паспорте Билык.

Ирина Билык поставила новый штамп в паспорте

До отношений с Асланом Ахмадовым Ирина Билык жила в фактическом браке со своим продюсером Юрием Никитиным с 1990 по 1998 год.

С 1998 по 2002 год фактическим супругом певицы был модель Андрей Оверчук, которому Ирина Билык родила сына Глеба.

Хореограф Дмитрий Коляденко был третьим гражданским мужем Билык. Ирина прожила с ним три года – с 2003 по 2006 г. Четвертым фактическим мужем стал Дмитрий Дикусар – танцор и актер из Одессы, который был младше Ирины Билык на 15 лет.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала, сколько денег зарабатывает ее сын Табриз и каким образом.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Настя Каменских уехала от ПотапаНастя Каменских уехала от Потапа
На химзаводе в Германии произошел взрывНа химзаводе в Германии произошел взрыв
В Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метроВ Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метро
Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
В Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человекВ Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человек
Блок рекламы


Похожие новости
Соломия Витвицкая рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужемСоломия Витвицкая рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужем
Анджелина Джоли возобновила отношения с первым мужемАнджелина Джоли возобновила отношения с первым мужем
Бывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после разводаБывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после развода
Эктор Хименес-Браво сообщил, что официально стал украинцемЭктор Хименес-Браво сообщил, что официально стал украинцем
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расторгли помолвкуДженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расторгли помолвку
Еще две области официально перейдут в "красную" зону с 9 апреляЕще две области официально перейдут в "красную" зону с 9 апреля
Киевская и Сумская области 24 марта официально перейдут в "красную зону"Киевская и Сумская области 24 марта официально перейдут в "красную зону"
Киев и Одесская область официально перейдут в "красную зону" 23 мартаКиев и Одесская область официально перейдут в "красную зону" 23 марта
Сын Ирины Билык заявил о своей женитьбеСын Ирины Билык заявил о своей женитьбе
Соломия Витвицкая прокомментировала развод с мужемСоломия Витвицкая прокомментировала развод с мужем
Последние новости
Подгружаем последние новости