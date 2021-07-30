Ирина Билык официально развелась с мужем

Украинская поп-дива Ирина Билык удивила поклонников своим очередным заявлением. Певица изменила социальный статус, а в ее паспорте появился новый штамп.

На своей страничке в Инстаграм популярная в Украине исполнительница Ирина Билык ответила на вопросы фанатов. Один из поклонников поинтересовался, замужем ли певица. На что Ирина Билык дала однозначный ответ: "Уже официально разведена!"

Отметим, что официально замужем Ирина Билык была всего один раз в жизни. Певица заключила законный брак с роSSийским продюсером, художником и фотографом азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова. В 2015 году пара стала родителями мальчика Табриза Ахмадова, ребенка родила суррогатная мать.

В апреле 2021 года Ирина Билык заявила, что жизнь на две страны и долгие периоды расставания стали причиной разлада в семье. Ирина и Аслан решили развестись. Теперь, судя по всему, штамп о разводе уже красуется в паспорте Билык.

До отношений с Асланом Ахмадовым Ирина Билык жила в фактическом браке со своим продюсером Юрием Никитиным с 1990 по 1998 год.

С 1998 по 2002 год фактическим супругом певицы был модель Андрей Оверчук, которому Ирина Билык родила сына Глеба.

Хореограф Дмитрий Коляденко был третьим гражданским мужем Билык. Ирина прожила с ним три года – с 2003 по 2006 г. Четвертым фактическим мужем стал Дмитрий Дикусар – танцор и актер из Одессы, который был младше Ирины Билык на 15 лет.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала, сколько денег зарабатывает ее сын Табриз и каким образом.