В Киеве полицейские задержали мужчину, который повредил стекло на "мосту Кличко"

Задержанный объяснил свой поступок тем, что "решил проверить сооружения на прочность".

Киевские полицейские задержали в одном из хостелов мужчину, который повредил стеклянные сооружения на пешеходно-велосипедном мосту в Печерском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

К правоохранителям обратились сотрудники коммунального предприятия, сообщили, что обнаружили повреждены два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, вскоре полицейские установили личность нарушителя.

"Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный повредил стеклянные макеты, после чего скрылся. В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения, в одном из хостелов столицы. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Задержанный объяснил, что приехал в Киев на отдых, а гуляя по мосту - "решил проверить сооружения на прочность" и разбил их. Сейчас с ним общаются следователи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, в последний раз стекло на "мосту Кличко" меняли в мае.

Мост от Крещатого парка до арки Дружбы народов в Киеве открыли в мае 2019 года. Длина сооружения - 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла. Общая стоимость превысила 400 млн гривен.

На следующий день после открытия два стеклянных окна на мосту покрылись трещинами и их пришлось срочно менять. Во время работ треснуло еще одно стекло, что стало основанием для острой критики и шуток над мэром Виталием Кличко и мостом.

После ремонта мост проходил обследование и испытание технического состояния. В КГГА заявили, что он соответствует действующим нормативам нагрузки для пешеходных мостов. После того проблемы со стеклом случались еще несколько раз.