На Кировоградщине будут судить полицейского, который выдавал себя за сотрудника СБУ и "выманил" у женщины деньги

Мужчина попросил у интернет-знакомой одолжить ему деньги на покупку авто и скрылся.

?На Кировоградщине будут судить полицейского, который выдавал себя за сотрудника СБУ и "выманил" у женщины деньги
Фото: ДБР

Работники Государственного бюро расследований Николаева завершили досудебное расследование в отношении инспектора Новоукраинского отдела Национальной полиции в Кировоградской области, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности и "выманил" у женщины деньги.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что полицейский в течение нескольких лет общался в соцсети с женщиной. На своей странице он использовал чужие персональные данные и фотографии. Он также указал, что является действующим сотрудником украинской спецслужбы.

"В августе 2020 года мужчина решил выманить у женщины деньги на приобретение автомобиля. Он рассказал ей легенду, что якобы во время несения службы в районе проведения ООС повредил специальное устройство, которое скрывает местонахождение военных, и теперь ему срочно нужны деньги на замену прибора. Пользуясь доверием женщины, инспектор попросил одолжить ему деньги. Потерпевшая перевела 38 тыс. гривен на банковский счет полицейского-афериста, после чего он прекратил общение с пострадавшей", - рассказали в ГБР.

Фото: ГБР

Сейчас 30-летний полицейский обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, в июне полиции Киева вернули помещение, которое присвоили мошенники.

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