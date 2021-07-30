В Запорожье уволили руководителя больницы, где в пожаре погибли четыре человека

Депутаты Запорожского облсовета уволили директора областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко. Во время февральского пожара в заведении погибли трое пациентов и врач-анестезиолог.

Соответствующее решение приняли 29 июля. За увольнение руководителя больницы проголосовали 46 депутатов из 62 присутствующих на заседании, сообщает Первый Запорожский.

Как было отмечено в проекте решения, во время служебной проверки работы больницы обнаружили немало нарушений. В частности, Шинкаренко значительно увеличил свою заработную плату, а также в нарушение требований соглашения с трудовым коллективом, допустил несвоевременную выплату зарплаты врачам-интернам. Кроме того, проверка выявила ведение бухгалтерского учета и составление финансовых отчетов с нарушениями законодательства и тому подобное.

Перед голосованием перед депутатами выступила мать погибшей в пожаре врача-анестезиолога 26-летней Ольги Глывы. Она обвинила руководителя учреждения в плохой организации работы и больших нагрузках, которые испытывали медицинские работники.

Владимир Шинкаренко также просил слова для выступления, но депутаты ему отказали.

В марте депутаты областного совета отстранили Владимира Шинкаренко от выполнения служебных полномочий на время служебной проверки.

Напомним, пожар в областной инфекционной больнице произошел ночью 3 февраля на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса. В результате погибли четыре человека (трое пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, и врач), еще двое пострадали.

Как сообщалось, основной версией пожара в инфекционной больнице Запорожья является возгорание медицинского оборудования.