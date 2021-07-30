Затопленные улицы, поваленные деревья, выключенное электричество: в Черновцах пронесся мощный ураган

Коммунальные службы города ликвидируют последствия непогоды.

Затопленные улицы, поваленные деревья, выключенное электричество: в Черновцах пронесся мощный ураган
Наслідки негоди
Фото: Роман Клічук
Последствия непогоды
Фото: Роман Кличук
Последствия непогоды

В результате мощного урагана в Черновцах 29 июля затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение в домах, сообщает “Интерфакс-Украина”.

По информации “Суспильне Буковина”, в Черновцах затопило улицы в центре города и в микрорайоне Роша. На одной из улиц дерево упало на электросети.

Вода также заполнила пути железнодорожного вокзала. Однако движение поездов не прекращалось, они курсируют по обычному графику, сообщили в диспетчерской службе.

Из-за порывов ветра ветви деревьев упали на дорогу и на некоторых улицах сорваны зеленые насаждения. На улице Героев Майдана вблизи Онкологического центра дерево упало на электросети.

Фото с места событийї
Фото: Суспильне Буковина
Фото с места событий

Из-за исчезновения напряжения остановили движение троллейбусов, впрочем уже через 15 минут оно было восстановлено.

Как отметил в Facebook мэр Черновцов Роман Кличук, коммунальные службы города ликвидируют последствия непогоды.

"Уважаемые горожане, получаю множество звонков и сообщений об отсутствии электроснабжения во многих районах города из-за урагана. Ликвидация аварий продолжается, бригады будут работать круглосуточно", - написал Кличук.

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