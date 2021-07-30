Трое преступников, напавших на офис в Харькове и забравших $1,2 млн, предстанут перед судом

За содеянное злоумышленникам может грозить до 15 лет тюрьмы.

Фото: Нацполиция Фото с места задержания

Трех участников преступной группировки, которые в сентябре прошлого года напали на офис в Харькове и завладели 1,2 млн долларов США , будут судить за разбой и бандитизм.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Событие произошло 2 сентября прошлого года. Нападавшие проникли в офисное помещение одного из харьковских предприятий, забрали деньги и другие материальные ценности и скрылись. При этом их действия сопровождались насилием в отношении директора компании.

Правоохранители оперативно установили трех лиц, причастных к совершению разбоя. Среди них - двое ранее судимых харьковчан. За их плечами - совершение убийства, похищение человека, разбой и другие имущественные преступления. Организатора преступления задержали и сообщили ему о подозрении в совершении разбоя.

В январе этого года во время проведения дополнительных обысков по местам проживания двух сообщников организатора правоохранители изъяли: регистрационные документы на шесть квартир, ценные бытовые предметы на 400 тыс. грн, оружие разных видов и наличные.

Фото: Фото с места задержания Нацполиция

Фото: Нацполиция Фото с места задерджания

Фото: Нацполиция Фото с места задержания

Одному из участников группировки сообщили о подозрении и поместили под стражу без права внесения залога. Третьего сообщника задержали в мае этого года в Чернигове, где он скрывался от следствия. Сейчас он также находится под стражей.

В настоящее время досудебное расследование по делу завершено, обвинительные акты в отношении организатора и двух участников преступной группировки направлены в суд. Злоумышленников будут судить за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм) и ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья человека, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, накануне полиция Киевщины задержала особо опасную разбойную банду "Сенсея", участники которой за четыре года совершили 20 разбойных нападений.