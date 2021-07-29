В Карпатах в группу туристов попала молния

Из восьми туристов в помощи нуждаются трое.

В Карпатах в группу туристов попала молния, спасатели ГСЧС оказывают помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В 13:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что нуждаются в помощи трое туристов, в которых попала молния. Это случилось, когда группа из восьми граждан двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.

В 16:16 пострадавших нашли. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков.

В 17:53 трех травмированных на горе Круглая Боржавского хребта туристов доставили в пгт Межгорье и передали медработникам.

Напомним, в начале июля на Львовщине от удара молнии погиб 14-летний мальчик.

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