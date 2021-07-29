Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)

Сообщений о жертвах и пострадавших среди граждан Украины нет.

Фото: hurriyetdailynews.com

Один человек погиб, еще десять оказались в фактической ловушке в результате лесного пожара в Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Бекир Пакдемирли, пишет Reuters.

Распространению огня способствуют жаркая погода и сильные ветры. Огонь второй день бушует по городу Манавгат и соседних селах, в 75 км от крупного туристического города Анталия.

Фото: AA Photo

Тело 82-летнего мужчины нашли в ходе эвакуации из района Кепезбелини. Власти эвакуировали 18 сел и районов Анталии, а еще 16 сел эвакуировали в соседних провинциях Адана и Мерсин.

Известно, что пожар уничтожил жилые дома. По данным Euronews, три человека были госпитализированы с ожогами. Около 30 человек пострадали, но как именно - не уточняется. По данным властей, туристов пожары никак не коснулись.

Massive forest fire in Turkey's Mediterranean resort city of Antalya destroys some settlements. https://t.co/GOJ1ucF9vk pic.twitter.com/S3QlQRKQKX — Anadolu Images (@anadoluimages) July 28, 2021

Причина возникновения пожаров выясняется. В засушливые летние месяцы в регионах Средиземноморья в Турции часто возникают пожары, однако некоторые из них связывают с поджогами.

BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2021

Обновления. Огонь подбирался непосредственно к курортам, где отдыхают украинские туристы.

Как сообщила ВВС News Украина украинская туристка Алеся Павлинская, она видит стену огня прямо со своего отеля "Мунамар" в регионе Ичмеле.

"Огонь подошел за несколько километров до нашего отеля. Лес еще тлеет, но большого огня уже нет", - рассказала Павлинская.

По ее словам, в их отеле украинцев 10%. Пока об эвакуации из гостиницы речи не идет.

Сообщений о жертвах и пострадавших среди граждан Украины нет, сообщили в пресс-службе МИД .

"28 июля днем вблизи города Манавгат (75 км к востоку от Анталии. - Ред.)возник лесной пожар. Учитывая жару и сильный ветер, пожар быстро распространился в направлении Манавгата", - рассказали украинские дипломаты.

В результате пожара в Манавгате были эвакуированы три квартала города. Сейчас пожар вдали от туристических локаций, отметили в украинском МИД .

Обновленно 17:35. Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали уже по меньшей мере три человека. Еще 58 человек были госпитализированы, передает DW. В общем 112 человека получили ранения.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, всего в 13 провинциях страны возник 41 пожар. В ликвидации огня участвуют пожарный самолет, дрон, 19 вертолетов, около 250 транспортных средств и более 1800 пожарных и спасателей.