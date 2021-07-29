Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
Сообщений о жертвах и пострадавших среди граждан Украины нет.
Фото: hurriyetdailynews.com
Один человек погиб, еще десять оказались в фактической ловушке в результате лесного пожара в Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Бекир Пакдемирли, пишет Reuters.
Распространению огня способствуют жаркая погода и сильные ветры. Огонь второй день бушует по городу Манавгат и соседних селах, в 75 км от крупного туристического города Анталия.
Фото: AA Photo
Тело 82-летнего мужчины нашли в ходе эвакуации из района Кепезбелини. Власти эвакуировали 18 сел и районов Анталии, а еще 16 сел эвакуировали в соседних провинциях Адана и Мерсин.
Известно, что пожар уничтожил жилые дома. По данным Euronews, три человека были госпитализированы с ожогами. Около 30 человек пострадали, но как именно - не уточняется. По данным властей, туристов пожары никак не коснулись.
Причина возникновения пожаров выясняется. В засушливые летние месяцы в регионах Средиземноморья в Турции часто возникают пожары, однако некоторые из них связывают с поджогами.
BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf
Обновления. Огонь подбирался непосредственно к курортам, где отдыхают украинские туристы.
Как сообщила ВВС News Украина украинская туристка Алеся Павлинская, она видит стену огня прямо со своего отеля "Мунамар" в регионе Ичмеле.
"Огонь подошел за несколько километров до нашего отеля. Лес еще тлеет, но большого огня уже нет", - рассказала Павлинская.
По ее словам, в их отеле украинцев 10%. Пока об эвакуации из гостиницы речи не идет.
Сообщений о жертвах и пострадавших среди граждан Украины нет, сообщили в пресс-службе МИД.
"28 июля днем вблизи города Манавгат (75 км к востоку от Анталии. - Ред.)возник лесной пожар. Учитывая жару и сильный ветер, пожар быстро распространился в направлении Манавгата", - рассказали украинские дипломаты.
В результате пожара в Манавгате были эвакуированы три квартала города. Сейчас пожар вдали от туристических локаций, отметили в украинском МИД.
Обновленно 17:35. Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали уже по меньшей мере три человека. Еще 58 человек были госпитализированы, передает DW. В общем 112 человека получили ранения.
По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, всего в 13 провинциях страны возник 41 пожар. В ликвидации огня участвуют пожарный самолет, дрон, 19 вертолетов, около 250 транспортных средств и более 1800 пожарных и спасателей.