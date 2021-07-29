В Ужгороде горят склады механического завода
Огонь охватил 1000 кв. м.
В Ужгороде продолжается ликвидация пожара склада на территории Ужгородского механического завода. По состоянию на 15:50 произошло частичное разрушение кровли.
В 16:01 пожар локализован на площади 1 тыс. кв. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДСНС.
Сообщается, что информация о пожаре на ул. Гагарина, 30 на крыше одноэтажного складского здания поступила к спасателям 29 июля в 11:40.
На данный момент к тушению привлечены 44 человека и 12 единиц техники ДСНС.
Как пишет Мукачево.нет, Ужгородский механический завод построили еще в советские времена. Сначала на заводе работало производство мелких мебели и повседневной одежды. Далее было запущено производство мягкой мебели для железнодорожных вагонов. Впоследствии мебель изготавливались и для военных судов.
В конце 2009 года на территории ЗАО "Ужгородский механический завод" начало свою производственную деятельность ООО «УНГВАЙЕР» - производитель автокабельной продукции. Сегодня ООО «УНГВАЙЕР» насчитывает более 600 работников и арендует более 5000 кв.м.
Напомним, вчера часть Ровно осталась без света из-за пожара на трансформаторе.