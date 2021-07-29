В Ужгороде горят склады механического завода

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Ужгороде продолжается ликвидация пожара склада на территории Ужгородского механического завода. По состоянию на 15:50 произошло частичное разрушение кровли.

В 16:01 пожар локализован на площади 1 тыс. кв. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДСНС.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Сообщается, что информация о пожаре на ул. Гагарина, 30 на крыше одноэтажного складского здания поступила к спасателям 29 июля в 11:40.

На данный момент к тушению привлечены 44 человека и 12 единиц техники ДСНС.

Как пишет Мукачево.нет, Ужгородский механический завод построили еще в советские времена. Сначала на заводе работало производство мелких мебели и повседневной одежды. Далее было запущено производство мягкой мебели для железнодорожных вагонов. Впоследствии мебель изготавливались и для военных судов.

В конце 2009 года на территории ЗАО "Ужгородский механический завод" начало свою производственную деятельность ООО «УНГВАЙЕР» - производитель автокабельной продукции. Сегодня ООО «УНГВАЙЕР» насчитывает более 600 работников и арендует более 5000 кв.м.

Напомним, вчера часть Ровно осталась без света из-за пожара на трансформаторе.