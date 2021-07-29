В Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умер

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 195 больных коронавирусом. Умер один человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"195 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего от коронавируса в столице 5230 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 218 585", - отметил он.

Заболели 115 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 63 мужчины в возрасте от 22 до 67 лет, а также 7 девочек в возрасте от 9 месяцев до 14 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет.

Госпитализировано 57 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 152 человека. Всего коронавирус преодолели 208 997 жителей столицы.

"Более всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Соломенском - 34 и в Святошинском районе - 33 случая", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 846 новых случаев ковида - более всего с июня. По оценкам Национальной академии наук, сейчас Украина находится на нижнем плато заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.