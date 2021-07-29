В Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умер

Госпитализировали 57 человек.

В Киеве за сутки обнаружили 195 больных ковидом, один человек умер
Фото: Київрада

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 195 больных коронавирусом. Умер один человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"195 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего от коронавируса в столице 5230 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 218 585", - отметил он.

Заболели 115 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 63 мужчины в возрасте от 22 до 67 лет, а также 7 девочек в возрасте от 9 месяцев до 14 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет.

Госпитализировано 57 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 152 человека. Всего коронавирус преодолели 208 997 жителей столицы.

"Более всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Соломенском - 34 и в Святошинском районе - 33 случая", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 846 новых случаев ковида - более всего с июня. По оценкам Национальной академии наук, сейчас Украина находится на нижнем плато заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.

Во вторник на крестный ход УПЦ МП в Киеве собрались около 55 тыс. человек, без масок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Настя Каменских уехала от ПотапаНастя Каменских уехала от Потапа
На химзаводе в Германии произошел взрывНа химзаводе в Германии произошел взрыв
В Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метроВ Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метро
В Киеве разоблачили медиков, которые требовали у ветеранов до $4 тыс. за оформление инвалидностиВ Киеве разоблачили медиков, которые требовали у ветеранов до $4 тыс. за оформление инвалидности
Элина Свитолина показала фото со свадебной вечеринкиЭлина Свитолина показала фото со свадебной вечеринки
Блок рекламы


Похожие новости
В Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человекВ Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человек
За сутки в Украине зафиксировали 846 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 846 новых случаев ковида
Умер бас-гитарист ZZ Top Дасти ХиллУмер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл
Вокруг здания "Цветов Украины" в Киеве начали разбирать строительный заборВокруг здания "Цветов Украины" в Киеве начали разбирать строительный забор
НАН: темпы роста заболеваемости ковидом пока умеренные, но риски остаются высокимиНАН: темпы роста заболеваемости ковидом пока умеренные, но риски остаются высокими
Умер барабанщик и основатель рок-группы Slipknot Джои ДжордисонУмер барабанщик и основатель рок-группы Slipknot Джои Джордисон
В Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработниковВ Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработников
В Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковида
Пенсионерка умерла от столбняка в Запорожской областиПенсионерка умерла от столбняка в Запорожской области
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве мужчина уничтожил все бархатцы из цветниковНа Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве мужчина уничтожил все бархатцы из цветников
Последние новости
Подгружаем последние новости