В Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человек
Три человека были госпитализированы с ожогами.
Фото: hurriyetdailynews.com
Один человек погиб, еще десять оказались в фактической ловушке в результате лесного пожара в Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Бекир Пакдемирли, пишет Reuters.
Распространению огня способствуют жаркая погода и сильные ветры. Огонь второй день бушует по городу Манавгат и соседних селах, в 75 км от крупного туристического города Анталия.
Фото: AA Photo
Тело 82-летнего мужчины нашли в ходе эвакуации из района Кепезбелини. Власти эвакуировали 18 сел и районов Анталии, а еще 16 сел эвакуировали в соседних провинциях Адана и Мерсин.
Известно, что пожар уничтожил жилые дома. По данным Euronews, три человека были госпитализированы с ожогами. Около 30 человек пострадали, но как именно - не уточняется. По данным властей, туристов пожары никак не коснулись.
Причина возникновения пожаров выясняется. В засушливые летние месяцы в регионах Средиземноморья в Турции часто возникают пожары, однако некоторые из них связывают с поджогами.
BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf