В Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человек

Три человека были госпитализированы с ожогами.

Фото: hurriyetdailynews.com

Один человек погиб, еще десять оказались в фактической ловушке в результате лесного пожара в Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Бекир Пакдемирли, пишет Reuters.

Распространению огня способствуют жаркая погода и сильные ветры. Огонь второй день бушует по городу Манавгат и соседних селах, в 75 км от крупного туристического города Анталия.

Фото: AA Photo

Тело 82-летнего мужчины нашли в ходе эвакуации из района Кепезбелини. Власти эвакуировали 18 сел и районов Анталии, а еще 16 сел эвакуировали в соседних провинциях Адана и Мерсин.

Известно, что пожар уничтожил жилые дома. По данным Euronews, три человека были госпитализированы с ожогами. Около 30 человек пострадали, но как именно - не уточняется. По данным властей, туристов пожары никак не коснулись.

Massive forest fire in Turkey's Mediterranean resort city of Antalya destroys some settlements. https://t.co/GOJ1ucF9vk pic.twitter.com/S3QlQRKQKX — Anadolu Images (@anadoluimages) July 28, 2021

Причина возникновения пожаров выясняется. В засушливые летние месяцы в регионах Средиземноморья в Турции часто возникают пожары, однако некоторые из них связывают с поджогами.