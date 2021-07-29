Летний театр в Днепре внесли к объектам культурного наследия

Решение внести театр в реестр утвердило управление по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета.

Летний театр в Днепре внесли к объектам культурного наследия
Фото: dnepr-future.com.ua

Управление по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета утвердило Летний театр в парке им. Т. Шевченко как только что выявленный объект культурного наследия по виду «Архитектура». Об этом пишет ресурс Dnipro Monumentalism.

Сооружение появилась как городской лекторий на месте ранее имеющегося летнего кинотеатра в 1977 году по проекту архитектора Павла Ниринберга. Состоит из металлических конструкций навеса и кирпичных и железобетонных ограждающих конструкций с помещениями, среди которых находится амфитеатр на 1500 мест. По авторскому замыслу дерева, которые прорастают сквозь металлическую крышу, связывали живую природу и творчество человека. Летний театр является образцом архитектуры постмодернизма на территории города Днепра.

В конце прошлого года ОО «Культурная Медиальная», общественная инициатива Dnipro Monumentalism создали перечень из 34 объектов для внесения в реестр памятников культурного наследия Днепра. Летний театр был одним из них.

Павел Ниринберг - Днепровский архитектор, родился и вырос в Виннице. Среди его работ: застройка жилого района «Лоцманский»; «Дом книги» на углу проспекта Яворницкого и улицы Вернадского; монолитные 28-и 29-этажные дома на Мандрыковке; Днепровский цирк; здание Днепровского горсовета и другие.

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