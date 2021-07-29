Полиция установила гражданство погибших в авиакатастрофе на Прикарпатье
Трое 20-летних иностранцев заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя из Коломыи.
Правоохранители установили гражданство погибших в результате падения легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - Великой Британии)", - говорится в сообщении.
По информации полиции, иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.
На месте происшествия специалисты Национального бюро по цивильной авиации сейчас проводят дополнительный осмотр.
Напомним, легкомоторный спортивный самолет 28 июля упал на частный жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района и загорелся. В авиакатастрофе погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк и трое иностранцев, находившихся в самолете.