Полиция установила гражданство погибших в авиакатастрофе на Прикарпатье

Трое 20-летних иностранцев заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя из Коломыи.

Правоохранители установили гражданство погибших в результате падения легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США , еще один - Великой Британии)", - говорится в сообщении.

По информации полиции, иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.

На месте происшествия специалисты Национального бюро по цивильной авиации сейчас проводят дополнительный осмотр.

Напомним, легкомоторный спортивный самолет 28 июля упал на частный жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района и загорелся. В авиакатастрофе погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк и трое иностранцев, находившихся в самолете.